L'assessore Zacchei plaude a "Quelle brave ragazze", progetto di teatro per detenute

L’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei ha partecipato questa mattina allo spettacolo finale del corso di teatro tenuto da Beatrice Valeri per le detenute della Casa Circondariale “Giuseppe Passerini” di Civitavecchia. “Quelle brave ragazze – ha commentato l’assessore, è l’esito di un percorso intenso, grazie al quale, con un laboratorio teatrale battezzato “Fuoridime”, la Valeri è riuscita a coinvolgere le detenute in un progetto entusiasmante. Lo sguardo, anche interiore, al di fuori delle mura in cui scontano la pena, rende la detenzione un percorso che grazie all’arte può diventare virtuoso”. Il Comune di Civitavecchia.