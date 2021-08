Vaccini, verso le 8 milioni di somministrazioni nel Lazio. Da oggi nuovo Open Day Junior in Porto. Domenica Vax tour a Tarquinia

Superate 7,6 milioni di somministrazioni di vaccino, il 74% della popolazione over 12 con doppia dose. Il Lazio prima regione in Italia per copertura vaccinale, con 6 punti sopra media nazionale. E’ stata data indicazione a tutte le ASL di attivare specifiche relazioni con le università per vaccinare gli studenti ancora non vaccinati. Dal 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione.

Open Day Junior Asl Roma 4: fino al 28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso hub porto di Civitavecchia, casa della salute di Ladispoli, PVT Fiano Romano, PVO Padre Pio e PVT Rignano.