Vaccini, oltre 8 milioni di somministrazioni. Dose addizionale e Open Day colf/badanti: tutte le info

Dose addizionale: on line la pagina di prenotazione della dose addizionale solo per le categorie elencate nella Circolare del Ministero della salute-Direzione generale prevenzione del 14/09/2021. Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione. Tutte le info sul portale salutelazio.it.

Campagna vaccinale: nel Lazio eseguite oltre 8,1 milioni somministrazioni, pari a oltre l’81% della popolazione over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna.

Open Day Colf/Badanti: in tutte le Asl del territorio regionale. Oggi pomeriggio e domenica Open Day dedicati all’hub La Vela PTV, Nuvola e Stazione Termini. Basta presentarsi con la tessera sanitaria.