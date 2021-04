Vaccini, nuovo record di somministrazioni nel Lazio: ieri toccata quota 35 mila dosi

“Nel Lazio raggiunto il record di somministrazioni in un solo giorno. Sono state 35 mila le vaccinazioni nelle ultime 24 ore e nel Lazio un cittadino su quattro ha già ricevuto una dose di vaccino anti Covid”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

I nuovi hub. Ieri sera a mezzanotte sono partite le prenotazioni per 5 nuovi hub: Roma cinecittà studios (via lamaro 12 – pfizer), Porta di Roma (pfizer), via Quirino Majorana (raggiungibile con tram 8 – pfizer), Vela Calatrava al Policlinico Tor Vergata (ingresso viale archiginnasio – vaccino mono dose j&j), outlet di Valmontone (modalità drive-in con vaccino mono dose j&j). Con questi nuovi hub si sale a 40 mila somministrazioni al giorno.

Carceri: grande adesione alla campagna vaccinale iniziata ieri mattina in tutti gli istituti di pena del Lazio sia per il personale della polizia penitenziaria che per i detenuti.

Vaccini anti covid: superata la soglia di 1 milione e 635 mila somministrazioni. Nel lazio un cittadino su quattro ha ricevuto almeno una dose di vaccino.