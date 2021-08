Vaccini, nel Lazio oltre il 73% di over 12 ha completato ciclo. “Prossima settimana decisiva per i ragazzi”

“Il Lazio è tra le regioni europee con la più alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l’appello a chi rientra dalle vacanze e non si è ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sarà decisiva per la vaccinazione dei ragazzi anche senza prenotazione per presentarsi all’inizio dell’anno scolastico con le due dosi effettuate”, lo dichiara l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato. Oltre il 73% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale rispetto ad una media nazionale del 67%.