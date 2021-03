Vaccini anche in notturna: Lunga Sosta di Fiumicino primo hub a partire con le dosi by night

Hub Fiumicino: a partire da venerdì, domani, nel Lazio si potranno fare i vaccini anche in una fascia oraria notturna. Primo hub a partire quello del “Lunga sosta” a Fiumicino che attiverà anche il turno serale fino alle ore 24. “Presto anche altri hub ma servono maggiori dosi di vaccino”, fa sapere la Regione Lazio.

Attivo servizio di prenotazione tramite app salutelazio: tramite la app salutelazio scaricabile sia per ios che per android.

Vaccini anti covid: La media è di oltre 22 mila somministrazioni al giorno. Si va verso le 870 mila somministrazioni.

Vaccinazioni over 80: superata la quota delle 320 mila vaccinazioni per gli over 80.