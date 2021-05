Vaccini alle partite di calcio, D’Amato: “Pronti a somministrare a Roma per gli Europei”

“Il Servizio sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimi Europei di calcio che la città di Roma ospiterà. Qualora ci venisse richiesto dalla competente Federazione siamo in grado di allestire dei punti di somministrazione dei vaccini durante gli eventi sportivi. Il modello è quello già sperimentato in America dalla NBA e nello specifico dai Milwaukee Bucks che ha vaccinato i propri tifosi tra il primo ed il secondo tempo delle partite di basket. Nel prossimo mese la campagna vaccinale entrerà in una fase in cui dovrà essere maggiormente proattiva soprattutto rivolta alle fasce di età più giovani”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Prenotazioni under 60: intanto è attiva la prenotazione online sul portale salute lazio per la fascia di eta’ 57 e 56 anni (ovvero i nati nel 1964 e 1965), da stanotte superate le 50 mila prenotazioni.