Vaccinazioni, superate le 8,1 milioni di dosi. L’86% degli adulti nel Lazio ha completato l’iter

Campagna vaccinale, superate le 8,1 mln di somministrazioni complessive. L’86% degli adulti della regione hanno completato l’iter della vaccinazione. Lazio tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa. Per quanto riguarda la terza dose di richiamo: da oggi in maniera massiva in tutte le aziende destinate a trapiantati, dializzati e immunodepressi. Nel Lazio sono circa 65 mila i soggetti interessati in questa fase ai richiami.