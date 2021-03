Vaccinazioni sul territorio, ecco le dosi extra di Pfizer. Somministrazioni anche a domicilio

Attesi per la fine di aprile anche le prime forniture del vaccino americano Johnson, quello ad unica dose. Priorità ai soggetti fragili e (per quello che riguarda il monodose) ai detenuti

Lo aveva annunciato la Asl Roma 4 circa due settimane fa. Ad aprile arrivano dosi in più del vaccino Pfizer, che saranno effettuati anche a domicilio. Un extra che determina un’accelerata nella campagna. Così in questi giorni sono stati già prenotate diverse somministrazioni per la fascia di età 68/69 anni. Attesi per la fine di aprile anche le prime forniture del vaccino americano Johnson, quello ad unica dose. Priorità ai soggetti fragili e (per quello che riguarda il monodose) ai detenuti. Intanto nel Lazio si continua a viaggiare ad una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno. Nella fascia degli over 80 il 40% delle persone prenotate ha già completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose.