Vaccinazioni, rimodulate le prenotazioni per over 70. Nel Lazio 560 mila dosi somministrate

Prenotazioni over 70. Dopo la circolare ministeriale rimodulate le prenotazioni per gli over 70 anni. Dalle ore 00 del 10 marzo (mercoledì) sarà possibile prenotare per i 77-76 anni ovvero i nati negli anni 1944 e 1945. mentre dalle ore 00.00 del 12 marzo (venerdì) sarà possibile prenotare per gli anni 75-74 ovvero i nati 1946 e 1947 e dalle ore 00.00 del 15 marzo (lunedì) per gli anni 73-72 ovvero i nati nel 1948 e 1949.

Vaccini da medici di medicina generale. Raggiunte le 30 mila dosi e sono oltre 1.500 i medici già attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle Asl.

Vaccini anti covid. Si viaggia ad una media di 18/20 mila somministrazioni al giorno. Superata la quota delle 560 mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio. su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80. Superata la quota delle 170 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano oltre la metà delle perone prenotate over 80.