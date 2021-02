Vaccinazioni personale docente, 13831 le prenotazioni per Astrazeneca nel Lazio

Alle ore 10 di questa mattina sono 13831 le prenotazioni per la vaccinazione anti covid19 del personale docente e non docente (non studenti) già effettuate: 7860 nella città di Roma, 2791 nella provincia di Roma, 1066 nella Provincia di Frosinone, 1080 nella provincia di Latina, 312 nella provincia di Rieti e 722 nella provincia di Viterbo. Il 97% è stata eseguita tramite piattaforma web e il 3% tramite call center. Dati forniti da Unità di Crisi Regione Lazio.