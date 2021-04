Vaccinazioni, nel Lazio boom di prenotazioni fra gli under 60 con patologie

Prenotazioni under 60 per patologie: partite oggi sono già oltre 30 mila le prenotazioni per le persone con comorbidità (categoria 4), come da tabella 3 del piano nazionale vaccinale, delle classi d’età 50 – 59 anni (nati nel 1971 – 1962).

Vaccini anti covid. E’ stata superata nel Lazio la quota del milione e 800 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate e sono oltre 565 mila gli assistiti che hanno concluso il ciclo vaccinale ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose e possono ora scaricare il proprio certificato vaccinale.