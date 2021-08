Vaccinazioni, nel Lazio 7,4 milioni di dosi somministrate, D’Amato: “Prima regione per copertura vaccinale”

“Nel Lazio si sono superate 7.4 milioni di dosi di vaccino somministrate, il 72% di tutta la popolazione da 12 anni in su, oltre 6 punti la media nazionale. La nostra regione si conferma la prima italiana per copertura vaccinale completa in rapporto alla popolazione. La campagna va avanti e non si ferma. Desidero ringraziare tutte le operatrici e operatori del Sistema sanitario regionale per lo sforzo straordinario che stanno compiendo anche in questi giorni”, lo dichiara l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato.