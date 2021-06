Vaccinazioni, nel Lazio 4 milioni di dosi somministrate. Si punta all’immunizzazione dall’8 agosto

Da oggi 10 giugno prenotazione per il primo Junior Open Day 12/16 anni Pfizer, per le giornate di sabato 12 domenica 13 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Ecco come prenotarsi

Nella giornata di ieri, 9 giugno raggiunte le 3,9 milioni di dosi somministrate e già oltrepassata la quota di 1,3 milioni di seconde dosi. Ecco il nuovo obiettivo campagna vaccinale nel Lazio, entro l’8 agosto raggiungere la prima fase immunizzazione di massa e iniziare la chiusura degli hub. Sarà mantenuta in piedi la rete vaccinale dei medici di medicina generale, dei pediatri e delle farmacie. Da oggi 10 giugno prenotazione per il primo Junior Open Day 12/16 anni Pfizer, per le giornate di sabato 12 domenica 13 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione: 8 nella Asl Rm1; 4 nella Asl Rm 2; 5 nella Asl Rm 3; 4 nella Asl Rm 4; 4 nella Asl Rm 5; 4 nella Asl Rm 6; 5 nella Asl di Viterbo; 4 nella Asl di Frosinone; 3 nella Asl di Latina; 2 nella Asl di Rieti. Prenotazione su http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome, accessibile anche dal portale salutelazio.it.