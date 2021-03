Vaccinazioni, la media è di 18 mila al giorno nel Lazio. Reparto Covid del San Paolo verso la riapertura

Prosegue la campagna di vaccinazione nel Lazio. E’ stata temporaneamente sospesa la prenotazione online per gli under 65 anni (a partire da 65 e 64 anni) nel Lazio in attesa della circolare ministeriale, proseguono invece le prenotazioni per gli over 70 anni (sono oltre 52 mila).

Vaccini da medici di medicina generale. Raggiunte le 25 mila somministrazioni e sono 1.384 i medici già attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle asl.

Vaccini anti covid. Si viaggia ad una media di 18 mila somministrazioni al giorno. Superata la quota delle 535 mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80. Oggi superata la quota delle 170 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano la metà delle perone prenotate over 80.

Focus sulla Roma4. In virtù della crescita dei contagi a Civitavecchia e nel comprensorio si sta valutando di riaprire il reparto covid dell’Ospedale San Paolo.