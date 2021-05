Vaccinazioni, iniziate le somministrazioni Astrazeneca agli over 40. Ieri record nel Lazio: oltre 50 mila dosi complessive inoculate

Primo Open Day Astrazeneca over 40 con ticket virtuale over 40, la Regione Lazio è partita. Sono iniziate oggi le somministrazioni del vaccino Astrazeneca ai 40enni, un’iniziativa che aveva centrato il sold out di prenotazioni in poche ore. Da capire se tra oggi e domani le dosi del vaccino anglo-svedese verranno davvero esaurite.

Quota 50 mila. Intanto nella giornata di ieri, 14 maggio sono state somministrate 50779 dosi di vaccino anti Covid 19. Record di somministrazioni giornaliere nel Lazio.