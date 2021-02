Vaccinazioni, dal 1 marzo somministrazioni dai medici di famiglia: si parte da chi ha 65 anni

Dal 1° marzo al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale. Partiranno fra una decina di giorni le vaccinazioni presso i medici di famiglia. La novità, in attesa dell’atto ufficiale del ministero, è che si partirà dai nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino Astrazeneca.

Scuola e Università. Intanto è superata la quota delle 20 mila prenotazioni online degli operatori delle scuole e delle università e dei servizi per l’infanzia. Per la prenotazione occorre avere con sé la tessera sanitaria. La prenotazione è scaglionata per fasce di età tenendo conto della novità dell’autorizzazione di Aifa fino a 65 anni e in attesa dell’atto ufficiale del Ministero. Pertanto il nuovo calendario sarà: 45-55 anni da oggi 19 febbraio; 56-65 anni dal 22 febbraio; 35-44 anni parte dal 24 di febbraio e infine gli under 34 anni dal 26 febbraio. Questa modalità non riguarda gli studenti (over 18). Le somministrazioni partiranno il 22 febbraio.

Somministrazioni e richiami. Oggi andiamo verso quota delle 315 mila dosi somministrate nel Lazio e sono oltre 118 mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80. Superata la quota 65 mila vaccinazioni agli over 80. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione circa 290 mila anziani.