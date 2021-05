Vaccinazioni boom nell’Open day degli over 40: il primo giorno oltre 700 dosi Astrazeneca nella Asl Roma4

È iniziato ieri mattina con grande successo e sta per terminare l’Open Day del vaccino Astrazeneca con ticket virtuale per gli over 40. Due dei 21 Hub regionali sono sul territorio della Asl Roma 4, a Rignano Flaminio e a Bracciano.

Asl Roma 4 15/05 rilevamento ore 20.30 punti Open Day

Sono state somministrate le seguenti dosi:

Caserma Cosenz Bracciano 406 dosi di cui

257 per Open Day e

149 prenotati

Rignano Flaminio: 664 dosi di cui

514 per Open Day e

150 prenotati

“Le vaccinazioni si sono svolte con ordine senza alcun assembramento, una formula vincente che ha trovato riscontro nella soddisfazione degli utenti presenti. Un ringraziamento ai sindaci per la collaborazione dimostrata e per aver consentito il mantenimento dell’ordine per evitare assembramenti”, fa sapere la Asl.