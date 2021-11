Vaccinazioni, boom di prenotazioni della terza dose nel Lazio. Domenica nuovi Open Day in arrivo

Da ieri sono state 128.042 le prenotazioni effettuate e di queste circa 35 mila si riferiscono a persone che hanno anticipato l’appuntamento a 150 giorni come previsto dalla circolare ministeriale

Continuano le prenotazioni per la dose di richiamo del vaccino anti-covid. Da ieri sono state 128.042 le prenotazioni effettuate e di queste circa 35 mila si riferiscono a persone che hanno anticipato l’appuntamento a 150 giorni come previsto dalla circolare ministeriale.

Open day: domenica 28 novembre si terranno nuovi open day su tutto il territorio ad accesso libero. nei prossimi giorni tutte le info sulle modalità e le strutture aderenti all’iniziativa.

Raffronto con il 24 novembre 2020: -56 decessi, -1.226 casi positivi,-2.664 ricoverati in area medica, -258 ricoverati in terapia intensiva, -66.549 in isolamento domiciliare.

Terza dose: oltre 509 mila le dosi effettuate pari al 10% della popolazione.