Vaccinazioni anti-covid, la Asl Roma4 tocca quota 4426. Altre somministrazioni in Ospedali e Case di riposo

Procede senza intoppi il piano di distribuzione vaccini nella Asl Roma4. Il numero complessivo di effettuazioni, alla serata di ieri, è di 4426. Sempre ieri ne sono stati somministrati altri 39 presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, 83 al Padre Pio di Bracciano. Focus anche sulle case di riposo, come quella di villa S.Arcisio a Civitavecchia, 25 vaccini e San Biagio ad Anguillara, 13. Il totale nel Lazio è di oltre 86 mila. Presto in campo i medici di medicina generale per gli over 80 anni che nella nostra regione sono oltre 460 mila, con loro si inizierà con il vaccino moderna.