Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Vaccino anti covid19: ecco i dati aggiornati alla mezzanotte del 28 maggio, sulle percentuali di copertura della popolazione target:

Over 90: 99,9% prima dose, 90% seconda dose;

Over 80: 93% prima dose, 86% seconda dose;

Over 70: 85% prima dose, 38% seconda dose;

Over 60: 75% prima dose, 20% seconda dose.

Il 46% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino. Oltre il 21, 5% ha completato il ciclo vaccinale.