Vaccinazioni anti-covid, dal 2 al 6 giugno Open Day Astrazeneca per gli over 18. Dosi anche al Porto di Civitavecchia

Dal 2 al 6 giugno Open Week Astrazeneca over 18 con ticket virtuale. Da mercoledì 2 a domenica 6 giugno tutti i maggiori di 18 anni d’età (nati nel 2003 e anni precedenti) potranno partecipare all’Open Week Astrazeneca. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco. Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione e gli orari vai su: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio. Per ciò che riguarda la Asl Roma 4 gli hub saranno quelli del drive-in al Porto di Civitavecchia, della struttura della Croce Rossa Italiana di S. Severa, della Caserma Cosenz a Bracciano e di Rignano Flaminio.