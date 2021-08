Ancora date in calendario dedicate alle vaccinazioni per i più giovani. La Asl Roma 4 annuncia i prossimi giorni e le locations per gli Open Day Junior (12-17 anni). Eccole.

Asl Roma 4: 14-21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano. Per fare il vaccino non serve la prenotazione.