Vaccinazioni ai teenager, altre 400 dosi somministrate con l’Open Day Junior della Roma4

E’ il penultimo appuntamento per immunizzare i giovani fra i 12 e i 17 anni, il risultato è stato ancora una volta soddisfacente. La Asl Roma 4 ha somministrato 388 vaccini a ragazzi di quella fascia nell’ultimo Open Day Junior svoltosi in questo weekend. Un risultato importante, in scia con quelli centrati nei precedenti appuntamenti. Chiaro l’obiettivo di cercare di coprire la fascia di età più giovane e anche più scoperta allo stato attuale, in vista del ritorno a scuola imminente. Intanto a partire dal 1 settembre e fino al 15 dello stesso mese ci si potrà vaccinare senza la prenotazione.