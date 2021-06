Vaccinazioni ai maturandi: primo giorno e quasi 800 somministrazioni nella Asl Roma4

Il Direttore Generale Cristina Matranga si è recata al punto vaccinale del San Paolo di Civitavecchia per salutare gli studenti presenti che hanno ricevuto in dono una copia della costituzione. "È una grande emozione vedere questi ragazzi impegnati in due appuntamenti importanti della loro vita: l'esame di maturità e il vaccino

Sono iniziate ieri mattina le vaccinazioni dedicate ai maturandi nei centri vaccinali della Asl Roma 4. Il Direttore Generale Cristina Matranga si è recata al punto vaccinale del San Paolo di Civitavecchia per salutare gli studenti presenti che hanno ricevuto in dono una copia della costituzione. “È una grande emozione vedere questi ragazzi impegnati in due appuntamenti importanti della loro vita: l’esame di maturità e il vaccino. L’adesione dei ragazzi è stata buona, sintomo di maturità e anche di una sana voglia di riprendere la loro quotidianità con la spensieratezza che si deve avere in giovane età. I ragazzi sorridenti e ordinati hanno fatto accesso ai punti vaccinali ricevendo in dono una copia della Costituzione Italiana. È un bel messaggio per tutti noi, un chiaro segnale di ripresa e anche di maturità. Faccio i miei migliori auguri a questi giovani per gli esami e per tutto il bello che la vita riserverà loro”. Le vaccinazioni ai maturandi proseguiranno anche oggi e domani presso i punti vaccinali dedicati. Ieri sono stati vaccinati 762 maturandi.