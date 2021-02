Vaccinazioni, a Santa Severa le prime 120 somministrazioni di Astrazeneca. La Asl: “E’ efficace”

Sono partite ieri presso il punto vaccinale della croce rossa di Santa Severa le vaccinazioni ai professionisti sanitari under 55 con il vaccino Astrazeneca. 120 sono i professionisti prenotati ieri. Si tratta di un vaccino basato su vettore adenovirale non replicativo.

Il dg della Asl Roma4. Il direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle ricorda quanto indicato nelle linee guida Aifa circa l’efficacia del vaccino: “Nei partecipanti che hanno avuto la seconda dose dopo 12 settimane dalla prima, l’efficacia dopo 14 giorni dalla seconda dose, è stata dell’82,4%”. L’arrivo di un terzo vaccino caratterizzato da una maggiore maneggevolezza d’uso rappresenta un importante contributo alla campagna vaccinale in corso.

Il presidente dell’Odm di Roma. Anche il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi è intervenuto dichiarando recentemente che i vaccini sono efficaci. “Un vaccino è sempre un vaccino e colgo l’occasione per ricordare che l’obiettivo finale è cercare di dare una copertura vaccinale a più persone possibili e nel minor tempo possibile. Pur condividendo che rispetto a questa categoria sia di maggior copertura il Pfizer come ordine abbiamo fatto in modo tale che liberi professionisti venissero censiti per essere vaccinati”.