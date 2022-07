Vaccinazioni a pieno ritmo nel Lazio, ieri somministrate 11 mila quarte dosi

Nella giornata di ieri sono state effettuate circa 11 mila somministrazioni di quarte dosi di vaccino, sopra il target nazionale. (Quarta dose a over 60 – come fare per vaccinarsi?

1- chiedi al tuo medico di medicina generale;

2- prenota sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home)

secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento;

3- presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale;

per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni”. Proseguono a pieno ritmo anche le vaccinazioni nella Asl Roma4. Ieri sono stati somministrati 226 sieri.