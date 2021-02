Vaccinazioni, a partire da oggi le prenotazioni per gli over 80 su “Salutelazio.it”

Partono oggi 1° febbraio le prenotazioni sul sito salutelazio.it, ma non si tratta di un click-day. C’è tutto il tempo per prenotarsi e ognuno avrà la propria prenotazione. Le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti covid, è sufficiente il codice fiscale. La somministrazione dei vaccini avrà inizio l’8 febbraio. E’ fortemente sconsigliato recarsi in uno dei punti di somministrazione senza la regolare prenotazione del vaccino, mentre è opportuno lasciare un proprio contatto telefonico per ricevere un sms 72 ore prima dell’appuntamento con tutte le indicazioni necessarie. Tutte le info e le faq sul sito salutelazio.it.