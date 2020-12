V-Day, la civitavecchiese Alessia De Angelis ha vaccinato l’infermiera Claudia Alivernini: “Un vero onore”

Ha iniziato il suo percorso come infermiera presso l’ospedale San Paolo, successivamente posizione organizzativa nella ASL Roma4, e anche autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sanitari e della farmacovigilanza. Da circa quattro anni Alessia De Angelis ha lasciato l’azienda sanitaria locale per trasferirsi allo Spallanzani dove dirige tutto il personale infermieristico (è infatti Direttore delle Professioni Sanitarie, è nata a Civitavecchia dove vive ancora oggi con la sua famiglia): un ruolo di grande responsabilità organizzativa ed in prima linea durante tutta la pandemia.

Il momento della vaccinazione allo Spallanzani

In questi giorni, si è occupata insieme ai suoi colleghi dell’organizzazione del Vaccination Day, dove è avvenuta la prima somministrazione del vaccino all’infermiera Claudia Alivernini, sempre da lei diretta, ed eseguita ad ulteriori quattro operatori sanitari. La stessa De Angelis è stata vaccinata dall’infermiera Alivernini. Una giornata simbolica nella lotta contro pandemia dove è stata protagonista anche un pezzo di Civitavecchia. “E’ stato un vero onore aver vaccinato la prima infermiera Claudia Alivernini, che a sua volta mi ha vaccinato”.