Utopia Fattori, mancano altri 2 milioni di euro per terminare il restyling

Altri 2 milioni di euro per riaprire la struttura sportiva. E’ questa l’indicazione che arriva dal Comune, per bocca del delegato allo sport Matteo Iacomelli. Il riferimento è allo stadio Giovanni Maria Fattori, l’impianto comunale in via Bandiera, i cui lavori di rifacimento proseguono ma a ritmo lento e con fondi stanno per finire: “Servono 2 milioni di euro in più – conferma Iacomelli, consigliere comunale del Gruppo Misto – li stiamo cercando attraverso dei finanziamenti in Regione Lazio”. Buone nuove invece per la pista da atletica da realizzare al Moretti della Marta a San Gordiano. I lavori inizieranno il 29 aprile. Nessuna novità infine per il polivalente a San Liborio, attesa infinita per l’ultimo passaggio del genio civile per un palazzetto dello sport da realizzare ex novo con un investimento da 2 milioni di euro.