Usi civici, la Prefettura di Roma convoca un tavolo di lavoro per sbloccare la matassa

“Esprimo apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Prefettura di Roma di avviare un’interlocuzione con tutti gli attori dell’annosa vicenda degli usi civici a Civitavecchia. Molto meno apprezzabile invece è l’atteggiamento dell’Università Agraria di Civitavecchia e della sua presidente facente funzioni, che in questi anni non ha tenuto conto delle necessità dei cittadini di Civitavecchia nonostante oggi parli di atteggiamento collaborativo. Confido molto nell’elevato ruolo istituzionale del Prefetto e spero che alla fine si riesca a individuare un percorso condiviso per la risoluzione delle molteplici criticità e che riesca a far riflettere gli attuali vertici della UA che il loro mandato è scaduto da tempo, che per statuto il vice presidente non può sostituirsi al presidente e che per il benessere della collettività non si possa compiere che una sola azione: indire le elezioni e guardare al futuro”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.