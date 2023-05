Usi civici, il sindaco Tedesco: “Ne ho parlato con il governatore Rocca”

Il sindaco Ernesto Tedesco è intervenuto nel consiglio comunale aperto sugli usi civici per provare a dare fiducia alle tante persone presenti in aula Pucci, molte delle quali residenti con il gravame

“Nei giorni scorsi ho presentato il problema al governatore del Lazio Francesco Rocca. Speriamo possa intercedere in positivo a breve, anche se non va dimenticato che chi ha governato per dieci anni la Regione non ha fatti nulla”. Il sindaco Ernesto Tedesco è intervenuto nel consiglio comunale aperto sugli usi civici per provare a dare fiducia alle tante persone presenti in aula Pucci, molte delle quali residenti con il gravame. Diversi sono stati gli interventi, di semplici cittadini e di rappresentanti delle associazioni. Attacchi pesanti e continui al management dell’università Agraria. Da questo punto di vista sono state promosse una serie di iniziative di protesta e contestazione da organizzare nei prossimi giorni.