Uscita dall’Area Metropolitana, avanti tutta con 15 Comuni divisi in 4 “macro aree”

La comitiva si allarga, se è vero che era partita con "soli" otto comuni all'attivo. Ora la lista si arricchisce di altre 7 realtà, ma il numero potrebbe anche crescere ulteriormente. Ecco come si dividono i territori nella nuova Provincia del litorale

Mercoledì sera, per la prima volta a palazzo del Pincio, si è svolta la quarta riunione fra i sindaci che puntano sul progetto dell’uscita dall’Area Metropolitana. La comitiva si allarga, se è vero che era partita con “soli” otto comuni all’attivo. Ora la lista si arricchisce di altre 7 realtà, ma il numero potrebbe anche crescere ulteriormente. La novità importante è che il progetto della nuova Provincia del Litorale verrebbe caratterizzato da una divisione in 4 “macro aree”: nello specifico, una con Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere, la seconda, con Bracciano Trevignano, Manziana, Canale e Anguillara, un’altra con Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli, l’ultima con Montalto, Tarquinia e Monte Romano a farne parte. Nel prossimo incontro si dovrebbe iniziare a definire la linea generale delle delibere da approvare in consiglio comunale, il primo vero passo nell’iter che potrebbero portare 15 Comuni del territorio a dire addio alla Capitale.