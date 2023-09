Usb: “Ennesimo grave incidente ai danni di un lavoratore dell’igiene ambientale”

Il sindacato "Per giovedì in programma il presidio al Comune dalle ore 12:30"

Riceviamo e pubblichiamo. Questa mattina un dipendente della Gesam, ditta privata che ha in appalto il servizio di igiene ambientale nel comune di Santa Marinella è rimasto vittima di un grave incidente: l’autista, il cui mezzo si è rovesciato incastrandolo, ha riportato la frattura del femore e della spalla. Solo con l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile estrarlo dalle lamiere.

Da tempo l’USB ha denunciato in tutte le sedi preposte alla sicurezza sul lavoro il grave rischio che comporta lavorare da soli sui mezzi dell’igiene ambientale. In particolare da tempo siamo intervenuti in questa azienda in relazione proprio al tema della sicurezza arrivando al tavolo della prefettura illustrando i pericoli e le inosservanze delle norme in essa presenti.

Abbiamo chiesto e ottenuto l’intervento dello SPRESAL che ha prescritto modifiche sia relative ai mezzi che al DVR (documento della valutazione dei rischi). USB è promotrice di una legge di iniziativa popolare per introdurre il reato di omicidio e lesioni sul lavoro, e che all’interno di questa azienda è primo sindacato, ha programmato per giovedì prossimo alle ore 12:30 un’iniziativa di mobilitazione e protesta davanti al comune di Santa Marinella.

USB esprime la propria solidarietà ed il proprio augurio di pronta guarigione al lavoratore colpito dall’infortunio. È ora di dire basta, con i fatti e non con le ipocrite dichiarazioni di politici di ogni tipo che lasciano il tempo che trovano.

USB federazione provinciale Roma