Uomo trovato morto nel suo appartamento in via Traiana

Alle ore 17.20 circa del pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti in via Traiana per soccorso a persona, in quanto, uomo di nazionalità italiana, domiciliato in un appartamento sito al terzo piano di uno stabile con ingresso in corso Centocelle, non rispondeva alle varie chiamate effettuategli. I VVF hanno raggiunto con l’ausilio dell’autoscala il balcone della casa posto su via Traina ed hanno consentito al Personale di Polizia di Stato e personale sanitario 118 l’ingresso nella stessa. L’uomo, 45 anni, però purtroppo era deceduto.