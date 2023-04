Uomo trovato morto in mare, caduto da una nave da crociera a largo del Porto

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con la motobarca VFR12 a circa sette miglia dalla costa per ricerca e soccorso. Per cause in corso di accertamento un uomo è caduto da una nave da crociera. Sono state attivate immediatamente le procedure di allarme e gli Specialisti Nautici dei Vvf hanno prontamente raggiunto il luogo dell’accaduto. Dopo aver scandagliato lo specchio di mare adiacente alla nave i specialisti Vvf hanno trovato il corpo dell’uomo caduto e deceduto in mare. La Capitaneria giunta sul posto ha provveduto a prenderlo a bordo.