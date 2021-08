Uomo finisce sotto ad un treno alla stazione di Ladispoli. Si indaga su ipotesi tentato suicidio

I Vigili del Fuoco di Cerveteri, sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Ladispoli per una chiamata di soccorso ad una persona. Un uomo di 53 anni di nazionalità italiana, è finito sotto un treno in arrivo presso la stazione. Probabile il tentato suicidio, ma per i particolari in tal senso, stanno indagando i Carabinieri di Civitavecchia e la POLFER che al momento erano presenti sul posto. All’arrivo dei VVF, l’uomo si trovava sotto il treno, ancora in vita ma in gravi condizioni. I vigili unitamente al personale sanitario 118 intervenuto, lo hanno estratto da sotto il convoglio e stabilizzato. L’uomo è stato successivamente trasportato in elisoccorso probabilmente presso il policlinico.