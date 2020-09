Uno studente positivo all’Istituto “Marina di Cerveteri”. Lezioni sospese per i compagni di classe

Lo annuncia il sindaco Pascucci sulla sua pagina Facebook. "La ASL RM4 ci hanno comunicato che un alunno della scuola secondaria (medie), sezione 1C ha effettuato a Civitavecchia il test Covid19 risultando positivo. Siamo in attesa del test molecolare, più accurato del primo. Ma, in via precauzionale, domani, martedì 22 settembre, le lezioni sono sospese per gli alunni della classe 1C-media del plesso via dei Terreni a Cerenova"

“Siamo stati appena contattati dalla ASL RM4. Ci hanno comunicato che un alunno della scuola secondaria (medie), sezione 1C, Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”, plesso viale dei Tirreni a seguito di sintomi influenzali ha effettuato a Civitavecchia il test Covid19 risultando positivo. Siamo in attesa del test molecolare, più accurato del primo. Ma, in via precauzionale, domani, martedì 22 settembre, le lezioni sono sospese per gli alunni della classe 1C-media del plesso via dei Terreni a Cerenova. Questo il protocollo previsto dalla ASL. Tutti gli altri studenti della scuola possono frequentare regolarmente le lezioni. Prima che tutti mi chiediate il nome dello/a studente/essa, vi comunico che NON è possibile al momento divulgarlo”. Lo dichiara il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.