Università Agraria Tarquinia: si dimette anche Roberto Massi (Idea Sviluppo)

Ancora dimissioni da parte dei consiglieri dell’Università Agraria di Tarquinia.

Lascia anche Roberto Massi eletto nel 2017 in quota Idea Sviluppo ed al centro del dibattito politico in questi ultimi mesi per le denunce e gli esposti presentati contro la gestione dell’amministrazione Borzacchi.

Dopo appena una settimana dalla modifica dello statuto e dalla nomina dell’assessore Alessandro Sacripanti tornerà a riunirsi tra qualche giorno il consiglio di amministrazione per surrogare l’ormai ex consigliere Massi; al suo posto, previa accettazione della carica, entrerebbe Sergio Stella.

Un nuovo terremoto politico quindi all’Università Agraria con continue dimissioni che si susseguono sin dall’inizio della legislatura.