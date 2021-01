Unindustria, Dionisi: “Pieno sostegno per la realizzazione di un “green port” moderno”

“Cold ironing, investimenti nelle energie alternative e decarbonizzazione. Tre pilastri fondamentali su cui puntare per aumentare la sostenibilità e guardare al futuro del porto e della città di Civitavecchia. Da sempre, come Unindustria, appoggiamo le iniziative che vanno verso la Green & Blue Economy, per questo esprimiamo il nostro pieno sostegno al progetto Zephyro a valere sulla call Horizon 2020 “Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility”, che l’AdSP insieme ad altri partner d’eccellenza presenta per la realizzazione di un “green port” moderno, efficiente e soprattutto sostenibile”, lo dichiara Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia.