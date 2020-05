“Uniamo Tolfa con Santa Marinella”. L’idea di Landi. A chi piace il “maremonti”?

L’ultima idea per rafforzare un progetto di rilancio turistico e non solo è quello di fondere due comuni. Ci pensa il sindaco Luigi Landi a tracciare una strada affascinante, ma che farà sicuramente discutere. Sulle colonne de “Il Messaggero”, il primo cittadino collinare svela la proposta, recapitata a tutti i consiglieri comunali, di prospettare un’unione con il comune ci Santa Marinella. “Si va verso la decarbonizzazione del territorio con scadenza 2025 (in riferimento alla chiusura della centrale Enel, ndc). E’ chiaro che bisogna attrezzarsi e puntare sul turismo per stare al passo”, questo in sintesi il principio. Landi aveva fatto una proposta simile ad Allumiere, ricevendo una risposta fredda. Ora la palla passa al comune della Perla del Tirreno.