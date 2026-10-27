Undici anni. Tanti ne sono trascorsi da quando si è spento il sorriso meraviglioso di Flavio Gagliardini, un sorriso che illuminava le giornate di chi aveva la fortuna di conoscerlo. Era il 27 ottobre del 2015 quando Flavio è scomparso troppo presto a soli 35 anni, mentre faceva quello che più gli piaceva, giocare a calcio. Undici anni senza le sue giocate da fuoriclasse dispensate sui tanti campi da calcio in cui ha giocato per tutta la sua carriera, in particolare al Civitavecchia, di cui è stato anche capitano, ma anche Santa Marinella e Csl Soccer, la sua ultima squadra.

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“Undici anni senza di te ma non c’è giorno in cui il mio cuore non ti cerchi” il messaggio della mamma Ondina.

“Sei sempre qui nei nostri pensieri, nei nostri gesti, nei ricordi che custodiamo e soprattutto in Flavietto, in cui ritrovo ogni giorno qualcosa di te. Sei parte di noi, delle nostre vite, del nostro cuore. E lo sarai per sempre” questo invece il ricordo della moglie Venere.

E in tantissimi sui social lo stanno ricordando con una frase ma anche semplicemente con un cuore, quello che purtroppo ha smesso di battere nella tragica serata di undici anni fa.