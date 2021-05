Under 17 femminile di volley, l’Asp super nello scontro al vertice

L’under 17 femminile dell’ASP cala il poker e assume il comando della classifica. Domenica a Viterbo si è giocata la partita decisiva, quella fra le due squadre imbattute del girone, la VBC Viterbo che conduceva il girone in virtù di un migliore quoziente set e le ragazze dell’ASP guidate dal duo de Gennaro-Cernicchiaro. Grazie ad una partita perfetta in tutti i fondamentali, Tarantino e compagne si sono aggiudicate lo scontro al vertice, per 3 a 0, e si sono portate al comando solitario della classifica: “Mi sono molto divertita – afferma la presidente Pergolesi -. Ho visto all’opera una squadra con motivazioni sempre alte. Tutte le ragazze mi sono sembrate molto determinate e consapevoli dell’alta posta in palio. Davvero una bella gara, una seria ipoteca messa sulla finale che assegnerà il titolo di campioni provinciali”.