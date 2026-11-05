“Una storia rimossa: a cento anni dall’istituzione del confino fascista, un incontro per ricordare una storia italiana”

Riceviamo e pubblichiamo. Si è svolto ieri, presso la Cittadella della Musica, l’incontro dal titolo “Una storia rimossa”, un appuntamento dedicato al confino di polizia fascista, in occasione del centenario della sua istituzione. Un momento di approfondimento storico e di riflessione civile per riportare al centro dell’attenzione una pagina dolorosa della storia italiana, a lungo rimasta ai margini della memoria collettiva.

Protagonista dell’incontro è stato Carlo Spartaco Capogreco, tra i più autorevoli studiosi della storia dell’internamento fascista e delle persecuzioni politiche in Italia, che ha guidato il pubblico nella ricostruzione di vicende, di testimonianze e di luoghi connessi al sistema repressivo del regime fascista. L’iniziativa ha rappresentato una preminente occasione per approfondire la conoscenza di uno strumento di repressione utilizzato dal fascismo per colpire oppositori politici, dissidenti e cittadini considerati scomodi, sottolineando l’importanza di recuperare e di trasmettere alle nuove generazioni una memoria storica consapevole.

L’incontro è stato promosso e organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali, guidato dall’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, in collaborazione con l’ANPI, da sempre impegnata nella salvaguardia della memoria della Resistenza e nella difesa dei valori antifascisti sanciti dalla Costituzione. L’Amministrazione comunale ringrazia Carlo Spartaco Capogreco per il prezioso contributo scientifico e culturale, l’ANPI per la collaborazione e l’impegno costante nella difesa della memoria storica e tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

Comune di Civitavecchia