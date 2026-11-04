Sabato 7 novembre, al Bar Mosconi, un appuntamento conviviale per sostenere le attività e i nuovi progetti dell’associazione dedicati al patrimonio cimiteriale di Civitavecchia. La pizza sarà preparata dal truck sociale Farina e Tempesta.

Ci sono luoghi della città che custodiscono storie, testimonianze e frammenti di memoria collettiva, ma che troppo spesso rimangono ai margini della vita culturale e della conoscenza dei cittadini. È proprio da questa consapevolezza che nasce l’impegno di Orme di Persefone, associazione civitavecchiese fondata nel 2021 con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dei cimiteri cittadini.

Per sostenere questo percorso e dare concretezza alle nuove iniziative in programma, l’associazione organizza una serata di raccolta fondi sabato 7 novembre, a partire dalle ore 18:00, presso il Bar Mosconi, in via Ugo Fontanatetta 36.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per unire convivialità, partecipazione e solidarietà. Il ricavato delle offerte libere raccolte durante la serata sarà destinato a sostenere le attività e i progetti che Orme di Persefone porta avanti nei luoghi della memoria cittadina.

Dal 2021 l’associazione ha lavorato per costruire un modo diverso di guardare al patrimonio cimiteriale: non soltanto luoghi di sepoltura, ma spazi in cui si conservano testimonianze della storia locale, architetture, opere d’arte, manufatti e vicende umane che meritano di essere conosciute e tramandate.

Tra le iniziative realizzate figurano l’itinerario storico-culturale del vecchio cimitero di via Aurelia, accompagnato da mappe gratuite che guidano i visitatori alla scoperta dei suoi tesori, le attività di divulgazione dedicate ai manufatti storici e alle tradizioni funerarie, le iniziative di cura e sensibilizzazione e gli appuntamenti culturali che hanno portato anche il teatro all’interno del cimitero.

Un lavoro che intreccia ricerca, memoria, arte e partecipazione, con la convinzione che la tutela di questi luoghi sia anche una forma di attenzione verso l’identità e la storia della comunità.

La serata del 7 novembre sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino l’associazione: Cesare Foschi, Cristina Rocchetti e Mayla Leblanc saranno presenti per distribuire materiale informativo, comprese le mappe del cimitero, raccontare le attività svolte e presentare ai cittadini le prospettive e i nuovi progetti ai quali stanno lavorando.

Ad accogliere l’iniziativa sarà il Bar Mosconi, storico locale di Civitavecchia attivo dal 1966, che ha gentilmente messo a disposizione i propri spazi per ospitare l’evento.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza del food truck Farina e Tempesta, che preparerà le pizze durante la serata.

Il progetto Farina e Tempesta nasce con i ragazzi della Casa Famiglia Harlock, giovani provenienti da situazioni personali e familiari difficili che, attraverso il lavoro e la formazione nel mondo della panificazione e della pizza, trovano un’occasione concreta per costruire autonomia, dignità e nuove prospettive di vita.

Un nome che racchiude una metafora di rinascita: la farina, nella tradizione popolare, veniva affidata al vento come gesto di speranza per placare le tempeste. Oggi quella stessa farina diventa strumento di condivisione, crescita e futuro.

Due realtà diverse, dunque, accomunate dalla volontà di trasformare gesti concreti in occasioni di valore per la comunità.

L’invito di Orme di Persefone è rivolto a tutti: a chi conosce già il lavoro dell’associazione, a chi è curioso di scoprire la storia dei cimiteri cittadini e a chi semplicemente desidera trascorrere una serata in compagnia, contribuendo a una buona causa.

Appuntamento sabato 7 novembre dalle ore 18:00 al Bar Mosconi, via Ugo Fontanatetta 36.