Una primavera da grandi firme al Traiano. E che rassegna alla Cittadella della Musica

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, tre nuovi appuntamenti andranno ad aggiungersi al ricco programma della stagione teatrale proponendo serate spensierate da vivere nella sala del Teatro Traiano. Per il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco «è una bella sensazione poter proporre nuovi appuntamenti al Traiano, all’insegna del sorriso e dello stare insieme. La primavera è un momento di rinascita, e sentiamo tutti il desiderio di uscire da questo lungo periodo segnato da chiusure e limitazioni che hanno condizionato la nostra vita. Saluto questa rassegna come momento di speranza per tornare tutti noi, finalmente, a respirare aria nuova». «La possibilità di integrare un’importante proposta culturale come quella del Teatro Traiano con ulteriori spettacoli e un concerto che danno la misura della vivacità del teatro italiano, ci rende molto contenti soprattutto in questo momento storico. Maurizio Battista e Biagio Izzo sono portatori di uno sguardo ironico e tagliente che è fondamentale e vitale per rapportarsi con la società. Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà anche il concerto di Stefano Di Battista, un grande sassofonista, e Nicky Nicolai, una delle più importanti voci del jazz» afferma ATCL.

Il programma. Si parte venerdì 8 aprile ore 21 con Maurizio Battista con il nuovo spettacolo Tutti Contro Tutti. Lo stile, suo marchio di fabbrica, è sempre brillante e tagliente, ma al tempo stesso commosso e affettuosamente partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda, senza dimenticare l’ironia che lo contraddistingue e che rende la vita più leggera! È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate. Venerdì 6 maggio ore 21 una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, Tartassati Dalle Tasse vede protagonista Biagio Izzo in scena con Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, Adele Vitale. Lo spettacolo narra la vicenda di Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, napoletano, imprenditore nel settore della ristorazione: il classico “self made man”, che da nipote e figlio di baccalaiuolo si ritrova ora proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda. Dopo varie vicissitudini si trova costretto a risolvere il quesito che angustia la stragrande maggioranza di noi: come è possibile che due parole che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, quando si uniscono si contraggono dolorosamente come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali? Sabato 14 maggio ore 21 un grande concerto offerto alla cittadinanza, Ma perché mi inviti a cena con Stefano Di Battista e Nicky Nicolai nell’ambito del Festival Itinerante nel territorio nazionale promosso da BPER Banca “Sipario – arte a teatro”. Nel mese di maggio 2022 “Sipario” vedrà alcune tappe nei luoghi della Cultura del Lazio, della Toscana e delle Marche, territori ricchi di arte teatrale e musicale e celebri per la programmazione di assoluto prestigio, da cui nasce la proposta di questa rassegna improntata alla buona musica. Gratuito su prenotazione.

Biglietti

Maurizio Battista in Tutti Contro Tutti

Platea: euro 33,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 33,00 + 2,00 prev.

Balconata: euro 33,00 + 2,00 prev.

Biagio Izzo in Tartassati Dalle Tasse

Platea: euro 33,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 27,00 + 2,00 prev.

Balconata: euro 22,00 + 2,00 prev.

Concerto Stefano Di Battista e Nicky Nicolai

Evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

botteghino@teatrotraianocivitavecchia.it

www.teatrotraianocivitavecchia.it

www.atcllazio.it

Cittadella della musica. Che diventa la casa di nuove progettualità a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio facendone il punto di ritrovo per le famiglie e gli appassionati di musica con un ricco programma di attività da marzo 2022. Commenta il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. «La Cittadella torna ad aprire il suo magnifico scenario alla rassegna “A teatro in famiglia” e alla musica: è un bene che siamo riusciti solo nei mesi scorsi a rendere pienamente patrimonio della città. Con l’arrivo della nuova stagione lo riempiremo di pubblico e qualità, grazie alla proposta di ATCL. Avvicinare il pubblico di tutte le età rappresenta un risultato importante da raggiungere insieme ad ATCL, per RIcreare dentro ai luoghi della cultura il piacere della condivisione e far rivivere i teatri, in sicurezza e nel pieno delle loro possibilità».

Il programma. «Proponiamo due rassegne A TEATRO IN FAMIGLIA e CIVITAVECCHIA SPRING MUSIC FESTIVAL in accordo con il Comune di Civitavecchia aprendo così a nuove attività rivolte a un differente pubblico per la sala della Cittadella della Musica. Una proposta culturale più ampia pensata per la cittadinanza che vuole tracciare un segno soprattutto in questo momento così difficile» afferma ATCL. A TEATRO IN FAMIGLIA sono due appuntamenti dedicati ai bambini per avvicinarli al mondo del teatro, alla creatività e al gioco attoriale. Si inizia il 5 marzo ore 17.30 con la compagnia Teatro verde e Il circo in valigia, di e con Gianluigi Capone. Un circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose di immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente. Piccole storie nascono da acrobazie, giocolerie, musica dal vivo, per giocare con i pensieri, le idee, i sogni. Il 27 marzo ore 17.30 Fondazione AIDA presenta Suoni in rivolta di Alice Canovi in scena con Riccardo Carbone per raccontare la storia di Maga Stornella e del suo fedele aiutante Wolfgango (bis bis bis nipote del famoso Mozart). Lo spettacolo vuole essere un’esperienza introduttiva al vasto mondo del suono. Per fare ciò si utilizzerà non solo la voce ma anche le varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali. I bambini avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda. CIVITAVECCHIA SPRING MUSIC FESTIVAL sono quattro appuntamenti, due di musica classica e due di jazz, che trovano una naturale collocazione nella sala Ennio Morricone. Il 18 marzo ore 21.00 si inizia con il Concerto Tributo ad Ezio Bosso con TTR_Piano Trio, l’unico trio ufficialmente riconosciuto ed autorizzato dalla famiglia di Bosso ad eseguire le più famose composizioni del Maestro. Il trio è composto dai migliori musicisti selezionati dallo stesso Ezio Bosso: il violinista David Romano (Spalla dei secondi violini dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), il violoncellista Diego Romano (Secondo Violoncello con obbligo del Primo dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e il pianista Mario Montore (tra i migliori cameristi a livello internazionale, vincitore di più di 40 concorsi solistici). Un concerto evento in memoria del Maestro Ezio Bosso, in cui il TTR_Piano Trio eseguirà le opere più famose rimanendo fedele all’approccio tecnico e interpretativo richiesto dal compositore, facendo così rivivere il suo Spirito tramite la sua Arte. Il 25 marzo ore 21.00 Enrico Zanisi con Piano solo affronta sue composizioni e standard jazz. È uno dei pianisti jazz italiani più giovani riconosciuti a livello internazionale. In qualità di pianista classico si è aggiudicato il primo premio in numerosi concorsi nazionali e internazionali e come pianista jazz ha vinto il primo premio-borsa di studio al “Premio Nazionale di composizione-esecuzione pianistica in ambito jazz Franco Russo”, si è aggiudicato il Primo Premio e il “Premio del Pubblico” al Concorso Nazionale per nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, ha vinto la terza edizione del “Vittoria Rotary Jazz Award”. Ha inciso il suo primo album in trio nel 2009 con Pietro Ciancaglini e Ettore Fioravanti” Quasi Troppo Serio”, prodotto da Nuccia e distribuito da Egea. 1° aprile ore 21.00 musiche di S. Prokofiev (Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte, op. 119) e D. Shostakovich (Sonata in re minore per violoncello e pianoforte, op. 4) per il concerto di Gabriele Geminiani, primo Violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado e Monaldo Braconi, pianista (si è recentemente esibito nel secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov con la Sofia Symphonic Orchestra e la direttrice Ljubka Biagioni presso il Tiroler Festspiele di Erl in Austria). In occasione del concerto alla Cittadella della Musica di Civitavecchia presenteranno in anteprima il loro disco. Chiude la rassegna il 6 aprile ore 21 Roberto Gatto Imperfectrio, progetto nato da un’idea di Roberto Gatto (batteria) e dalla stretta collaborazione con Pierpaolo Ranieri (basso elettrico), con cui diede vita, diversi anni fa, al Perfect Trio. L’esigenza e l’amore per la ricerca nell’improvvisazione jazz contemporanea portano i due artisti all’incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, dando vita al nuovo progetto.

Cittadella della Musica, via D’Annunzio – Civitavecchia

Per informazioni: 0766/679621

A TEATRO IN FAMIGLIA – Biglietto unico 5 euro

CIVITAVECCHIA SPRING MUSIC FESTIVAL – Biglietto unico 10 euro

Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo negli orari: 9 – 13 / 15 – 17

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Tel. 0766370011

Chi acquista su ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.