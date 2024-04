Una parte di statua trovata sul fondale della Marina

La scoperta è di Emiliano Manganelli, che insieme ai colleghi dell'associazione nazionale polizia di stato gruppo Civitavecchia aveva notato qualcosa di strano passeggiando per il lungomare. La statua è stata consegnata alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e prima di essere essere portata al museo archeologico, in attesa dell'intervento della Sovrintendenza

E’ stata trovata ieri sera verso le 19 all’altezza della Statua del Bacio una parte di una statua in marmo. Era adagiata a circa tre metri di profondità, vicinissima alla riva. La scoperta è di Emiliano Manganelli, che insieme ai colleghi dell’associazione nazionale polizia di stato gruppo Civitavecchia aveva notato qualcosa di strano passeggiando per il lungomare. La statua è stata consegnata alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, prima di essere portata al museo archeologico, in attesa dell’intervento della Sovrintendenza.