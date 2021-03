Una panda si ribalta allo svincolo per La Bianca. Codice giallo per la conducente

Alle ore 07:30 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono Intervenuti, sulla strada provinciale braccianese Claudia S.P. 8A altezza svincolo La Bianca, per un incidente stradale. Una autovettura Fiat Panda, guidata da una donna, è uscita fuori strada ribaltandosi. All’arrivo sul posto dei VVF, l’auto era appoggiata sul fianco fuori dalla carreggiata, con la conducente incastrata all’interno. I VVF hanno estratto la donna dall’abitacolo e affidata alle cure del personale sanitario 118 presente sul posto, trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto oltre al 118, i carabinieri e la polizia locale.