“Una musica per Guarire” oggi la premiazione del contest ideato da Francesco Micocci

“Sabato 17 aprile 2021, alle ore 21 e 30, verrà trasmessa su TeleLazioNord (Canale DT 629) la Premiazione del contest musicale “Una Musica per Guarire”, a cura di Francesco Micocci: un contest indirizzato a musicisti e cantautori che durante il lockdown del marzo-maggio 2020 hanno inviato le loro composizioni (una canzone o un commento musicale) ispirate al testo della poesia Guarire di Kathleen ‘O Meara.

L’iniziativa è dedicata al ricordo costante delle vittime del Covid-19 e ai i loro cari, nella speranza di poter un giorno lavorare non solo “in condizioni di emergenza” (dove abbiamo dato prova di essere tra i migliori) ma anche e soprattutto nella prevenzione e nella gestione ordinaria, per farsi trovare pronti in futuro per questo tipo di accadimenti.

L’evento è stato registrato (con il contributo di Sergio Foroni per la parte audio e di Pierangelo Conti per la parte video) il 4 Gennaio 2021 presso la Sala Grande della Scuola di Musica NOM (Not Only Music Academy), ed ha visto la premiazione, con sculture in legno realizzate dagli Scultori Tarquiniesi Benito Romagnoli e Mario Fabbri, ai vincitori delle due categorie (il M° Luca Purchiaroni per la categoria “Commento Musicale” e Giacinto Mazzola per la categoria “Canzone”), oltre agli interventi musicali di Michele Mainardi, Gabriele Ripa e Roberto Ruggeri. Il successivo interessamento ed intervento del Comune di Tarquinia ha permesso la messa in onda della registrazione (già realizzata in Gennaio) in data Sabato 17 Aprile 2021 sul Canale 629 del Digitale Terrestre, alle ore 21.30.”