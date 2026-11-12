“Una mozione non può cancellare l’immobilismo delle precedenti amministrazioni sulla linea FL5”

"Fin da inizio mandato l’assessorato Regionale ai Trasporti ha attivato un sistema costante di monitoraggio e verifica sullo stato di avanzamento dei cantieri e sulla programmazione dei nuovi progetti di ammodernamento", lo afferma Marika Rotondi (Fdi), consigliere regionale del Lazio

“A chi ancora solleva polemiche sul funzionamento del trasporto sulla linea FL5 che serve il litorale Nord, ricordo che, gli ingenti investimenti fatti dalla Regione Lazio per adeguare, migliorare, modernizzare le infrastrutture di questa tratta, hanno dato il via ad una serie di interventi i cui lavori, giocoforza, possono comportare temporanei disagi per i viaggiatori, situazione che seguiamo con la massima attenzione.

Al consigliere d’opposizione che ha sollevato la questione in Consiglio Regionale replico che è improbabile che una semplice mozione possa cancellare l’immobilismo delle precedenti Amministrazioni riguardo alla linea FL5. Fin da inizio mandato l’Assessorato Regionale ai Trasporti ha attivato un sistema costante di monitoraggio e verifica sullo stato di avanzamento dei cantieri e sulla programmazione dei nuovi progetti di ammodernamento. Un lavoro svolto all’insegna della trasparenza e del dialogo, rendendo conto periodicamente dei risultati, sia ai cittadini che ai rappresentanti dell’utenza. Su impulso dell’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera si sono svolti numerosi tavoli tecnici e operativi con tutti gli attori interessati: dalla Direzione regionale a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), da Trenitalia fino ai comitati dei pendolari.

Questo metodo di lavoro condiviso ha permesso di individuare e attivare soluzioni concrete per mitigare le criticità emerse. Per quanto concerne le agevolazioni tariffarie,ritengo positiva la scelta dell’Assessorato di non rimodulare gli scaglioni ISEE. A risorse invariate, modificare gli attuali scaglioni rappresenterebbe una penalizzazione per le fasce più deboli della popolazione. La scelta di buon senso, e di equità sociale, resta quella di continuare ad agevolare chi dispone di minori risorse economiche. Anche per la tratta FL5, come per le altre linee regionali. Continua il nostro quotidiano duplice impegno: da un lato impiegare le ingenti risorse destinate agli investimenti per garantire un reale salto di qualità al trasporto ferroviario del Lazio, dall’altro assicurare un ascolto costante e concreto alle istanze di chi utilizza il treno ogni giorno per motivi di studio o di lavoro”. E’ quanto dichiara Marika Rotondi (Fdi) Consigliere Regionale del Lazio.